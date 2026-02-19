Авиавласти Израиля отвергли информацию о задержании Такера Карлсона

Израильское Управление аэропортов отвергло информацию о задержании или допросе американского журналиста Такера Карлсона при вылете из Израиля, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что «Карлсону и членам его команды были вежливо заданы несколько стандартных вопросов в соответствии с принятыми процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам».

Разговор состоялся в в отдельной комнате исключительно с целью сохранения ее конфиденциальности.

«Вопреки публикациям, Такер Карлсон и сопровождавшие его лица не были задержаны или подвергнуты допросу», — сообщается в заявлении авиационных властей.

Ранее СМИ сообщили, что американского журналиста Такера Карлсона и его сотрудников задержали в Израиле. Отмечается, что это произошло после интервью с послом США Майком Хакаби.

