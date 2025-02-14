Авиамодельному клубу выделили новое помещение в Видном

Клуб авиамоделирования «Миг» в Видном переехал из полуподвальной маленькой комнаты на улице Школьной в новое просторное помещение в здании кинотеатра «Искра», которое в 2024 году предоставила и оснастила администрация муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Авиамодельный клуб действует в округе уже 10 лет на базе учреждения по работе с молодежью «Энергия». На сегодняшний день здесь на безвозмездной основе занимаются более 25 ребят. Они учатся делать модели пилотируемых летательных аппаратов и осваивают навыки управления ими. Сейчас это направление очень перспективное и стратегически важное, поэтому мы приложили все усилия, чтобы поддержать клуб. Теперь у воспитанников появилась возможность работать в комфортных и современных условиях», — сказала замглавы Ленинского округа Татьяна Квасникова.

Также отмечается, что в новом пространстве «Миг» будет развиваться в формате клубного центра, где воспитанники смогут заниматься авиамоделизмом и беспилотной авиацией. Кроме выделения помещения администрация муниципалитета помогла также и с новым оборудованием. Здесь появились принтеры для печати деталей, токарные и фрезерные станки и многое другое. В перспективе планируется выполнить отделочные работы.

В авиамодельный клуб принимают ребят с 11 лет, так как для занятий необходимы знания в области физики и навыки черчения. Здесь занимаются как мальчики, так и девочки. Они осваивают навыки изготовления аппаратов, начиная с самых простых планеров и заканчивая моделями самолетов для воздушного боя. Несколько раз в год ребята вместе с преподавателями выезжают на полеты, где испытывают свои модели на практике. Одна из площадок находится на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.