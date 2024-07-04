сегодня в 18:01

Аттестация станет обязательной для экскурсоводов в Подмосковье в 2025 году

Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья сообщает, что с 1 марта 2025 года начнет осуществляться региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников, сообщает пресс-служба ведомства.

Предметом контроля является соблюдение обязательных требований в области оказания услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников в части: наличия доступной для всеобщего обозрения нагрудной карточки с фотографией и контактной информацией; проведения экскурсий по установленному маршруту; наличия аттестации.

Экскурсоводам (гидам) и гидам-переводчикам для работы в сфере экскурсионной деятельности необходимо пройти аттестацию (с 1 марта 2025 аттестация станет обязательной). В Московской области ответственным за проведение аттестации и осуществления контроля является министерство культуры и туризма Подмосковья.

Чтобы пройти аттестацию, необходимо: собрать пакет документов; подать заявление на аттестацию; дождаться уведомления о допуске к экзамену; подготовиться к испытанию и сдать экзамен; получить аттестат и нагрудную идентификационную карточку экскурсовода (гида).

Заявление на прохождение аттестации можно подать уже сейчас через личный кабинет на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

Подробнее ознакомится с порядком прохождения аттестации можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.