АЦ ВЦИОМ: ИИ обесценил контент в соцсетях

В социальных сетях контент стремительно упрощается и обесценивается, причиной тому — краткость форматов и засилье ИИ, сообщила руководитель пресс-службы Аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева.

«Инфляция контента в социальных сетях — это феномен текущего года. Объемы контента растут стремительно, но при этом его качество и ценность падает. На то есть две причины, первая — это сокращение форматов и мода на короткие тексты и видео, что ведет к примитивности», — сказала Ширяева.

Она подчеркивает, что второй причиной выделяют широкое использование искусственного интеллекта. Из-за этого создание контента автоматизируется и снижается качество самой информации.

Ширяева также рассказала, что, по прогнозам, в следующем году в стране ожидается ужесточение контроля за ресурсами, позволяющими обходить блокировки. В 2026 году прогнозируется большая автоматизация российского интернет-пространства и усиление контроля за цифровым трафиком.

