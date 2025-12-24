АЦ ВЦИОМ: в 2026 году обходить блокировки в Сети станет сложнее
Фото - © Freepik.com
По прогнозам, в следующем году в стране ожидается ужесточение контроля за ресурсами позволяющими обходить блокировки, сообщила руководитель пресс-службы АЦ ВЦИОМ Яна Ширяева.
«Власти нацелены на усиление контроля в Интернете, на укрепление цифрового суверенитета, который мы достигли после того, как MAX вышел на рынок. Вероятно, ужесточение мер против VPN и прокси, которые позволяют эти ограничения обходить», — сказала Ширяева.
Она отметила, что также в 2026 году прогнозируется большая автоматизация российского интернет-пространства и усиление контроля за цифровым трафиком.
Ранее руководитель департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что 66% россиян считают 2025 год политически успешным для страны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.