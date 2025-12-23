АЦ ВЦИОМ: 22% россиян считают президента РФ героем 2025 года

«Когда мы спросили россиян кого они считают, видят, и могли бы назвать героем 2025 года, то бесспорным лидером стал президент. Это самый популярный ответ, 22% назвали именно Владимира Путина», — сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ, посвященного итогам года.

Он подчеркнул, что был открытый вопрос, то есть респондентам не предлагали никаких вариантов ответа.

Мамонов продолжил, что по их данным, на втором месте собирательный образ защитника России: представители Вооруженных сил, участники и ветераны СВО.

Ранее АЦ ВЦИОМ сообщал, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, третий год подряд признан россиянами лучшим эстрадным исполнителем страны.

