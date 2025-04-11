«Атомфлот» подарит фотоальбом рыбаку, который не заметил проход «Арктики»

Компания «Атомфлот» собирается вручить фотоальбом рыбаку, который, находясь в палатке на льду Енисея, не заметил проход атомного ледокола «Арктика», сообщает «Царьград» .

Инцидент, зафиксированный на видео, был опубликован в Сети. На видеозаписи можно увидеть, как на льду стоит синяя палатка, рядом с которой проходит ледокол «Арктика». Человек за кадром, вероятно, товарищ рыбака, комментирует, что «лысый все проспал».

В Telegram-канале «Атомфлота» написали, что среди рыбаков на Енисее существует поверье: самые рыбные места образуются вслед за проходом атомного ледокола. Бывалые рыбаки обеспечивают себе удачный улов, стараясь не упустить момент клева, несмотря на шум ледокольного судна.

Также «Атомфлот» предложил проспавшему рыбаку связаться с компанией, чтобы получить в подарок фотоальбом и узнать, что именно он упустил во время отдыха.