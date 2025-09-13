Атмосферное давление в Москве повторило рекорд 2015 года
Синоптики рекомендовали метеозависимым людям учесть, что 13 сентября в Москве атмосферное давление побило рекорд 2015 года. В 08:00 на опорной метеостанции ВДНХ атмосферное давление составило 1017 гПа, и это не финальный показатель дня, сообщает ИА «Метеоновости».
По словам ведущего специалиста ИА «Метеоновости» Татьяны Крепостновой, показатели 1017 гПа (763 мм рт. ст.) повторили рекорд, который атмосферное давление установило 10 лет назад — в 2015 году.
При этом, как себя поведет атмосферное давление в течение всего дня, предположить сложно.
«Но уже сейчас, не откладывая в долгий ящик, метеозависимым людям с заболеваниями сердца и сосудов, особенно гипертоникам, следует заранее принять лекарственные препараты, рекомендованные на такой случай лечащим врачом», — рекомендовала синоптик.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что такой засушливой осени в Москве в начале сентября не было уже 1,5 века. Однако осадки вернутся в российскую столицу уже во второй половине первого осеннего месяца.
