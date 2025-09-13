Атмосферное давление в Москве повторило рекорд 2015 года

Синоптики рекомендовали метеозависимым людям учесть, что 13 сентября в Москве атмосферное давление побило рекорд 2015 года. В 08:00 на опорной метеостанции ВДНХ атмосферное давление составило 1017 гПа, и это не финальный показатель дня, сообщает ИА «Метеоновости» .

По словам ведущего специалиста ИА «Метеоновости» Татьяны Крепостновой, показатели 1017 гПа (763 мм рт. ст.) повторили рекорд, который атмосферное давление установило 10 лет назад — в 2015 году.

При этом, как себя поведет атмосферное давление в течение всего дня, предположить сложно.

«Но уже сейчас, не откладывая в долгий ящик, метеозависимым людям с заболеваниями сердца и сосудов, особенно гипертоникам, следует заранее принять лекарственные препараты, рекомендованные на такой случай лечащим врачом», — рекомендовала синоптик.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что такой засушливой осени в Москве в начале сентября не было уже 1,5 века. Однако осадки вернутся в российскую столицу уже во второй половине первого осеннего месяца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.