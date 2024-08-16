Атака Украины на Курскую область может посеять смуту среди союзников Киева, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, знакомых с ситуацией, некоторые союзники по НАТО опасаются, что эскалация боевых действий может отвлечь крайне необходимые войска и потенциально «посеять раздор среди сторонников Киева».

На Западе полагают, что Украина выбрала не очень подходящее время для нападения на Курскую область. Некоторые не понимают цели этого шага, отмечается в публикации.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее сообщалось, что российские войска на большом расстоянии минируют проходы с территории Украины в Курскую область, усложняя задачу ВСУ.