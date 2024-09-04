Астрономы следили за астероидом 2024 RW1 10 часов

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Падающий над Филиппинами астероид изучили вдоль и поперек

Астрономы засекли летящий к Земле астероид 2024 RW1 и смогли десять часов изучать болид, пока он не сгорел в небе над Филиппинами, пишет « МК ».

Метеороид засекли утром в среду в американской обсерватории «Маунт Леммон». Астрономы смогли «вести» его с помощью специальных приборов порядка десяти часов.

Это редкая удача для ученых и девятый такой случай с 2008 года.

К моменту прилета ученые успели получить 29 параметров небесного тела. Например, выяснилось что его диаметр был от 1 до 3 метров и не представлял угрозы Земле.

2024 RW1 сгорел над Филиппинами, напоминая по яркости полную Луну. Его было видно за 700 километров от места падения.