Астрономы нашли «Око Саурона» в космосе

сегодня в 12:53

Астрономы обнаружили в космосе объект, напоминающий «Око Саурона». После 15-летнего исследования ученые смогли детально изучить новый блазар, который визуально напоминает зловещий символ из знаменитой саги «Властелин колец», пишет «Абзац» .

Уникальность находки заключается в том, что этот космический объект направлен прямо на Землю с минимальным отклонением — менее 0,6 градуса. Внешне он сильно напоминает «Око Саурона».

Такое редкое расположение позволило исследователям заглянуть вглубь блазара и получить ценные данные о природе этих небесных тел, которые считаются одними из наиболее энергетически мощных объектов во Вселенной.

Современная астрономия, несмотря на свои древние корни, продолжает удивлять впечатляющими открытиями, расширяющими наше понимание космоса.

Саурон — персонаж из вселенной Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец», который является главным антагонистом серии.