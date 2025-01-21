Астроном Трушин: Юпитер и Марс в парад планет можно увидеть невооруженным глазом
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Астроном, популяризатор науки Дмитрий Трушин рассказал, что вечером во вторник после захода Солнца на небе можно будет посмотреть парад планет, из них четыре будут видны невооруженным глазом. Об этом сообщает Lenta.ru.
Он уточнил, что после захода нужно будет подождать около 30 минут — 1 часа до парада планет. Без приборов можно будет увидеть Сатурн, Венеру, Юпитер и Марс. Сатурн и Венера расположатся на западе, Марс — на востоке, а Юпитер будет высоко над горизонтом.
«Уран и Нептун без телескопа уже видно не будет, но в телескоп их можно будет наблюдать. Они тоже вечером будут над горизонтом», — отметил Трушин.
По его словам, текущей зимой планеты хорошо видны на небе. Парад сам по себе не редкое явления.
Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются на одной прямой от звезды с разбросом в 20-30 градусов. При этом они располагаются более или менее близко друг к другу.
Ранее астрономы рекомендовали наблюдать за парадом планет с 21 по 25 января в темное время суток.