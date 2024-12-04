Астроном рассказал о падении астероида C0WEPC5 в Якутии 3 декабря

3 декабря в Якутии произошло падение небольшого астероида, который распался на фрагменты еще в атмосфере, не нанеся ущерба. Астроном Владимир Сурдин рассказал о процессе обнаружения этого объекта: обсерватория Китт-Пик в Аризоне заметила астероид за 12 часов до падения, сообщает Сноб .

С помощью не слишком большого телескопа им удалось определить вероятное место падения — между Ленским и Олекминским. Сурдин пояснил, что маленькие астероиды, как этот, не способны пробить атмосферу целиком — чаша атмосферы достаточно плотная, чтобы нейтрализовать их.

Астрономы за последние 15 лет могли предсказать место падения крупных метеоров более десяти раз, что свидетельствует о прогрессе в этой области. Метеорит, упавший в Якутии, вероятно, принадлежит Солнечной системе, хотя было зарегистрировано одно случайное посещение метеорита извне.

При угрозе падения крупного метеорита нежелательно ожидать эвакуации — даже несколько часов может быть недостаточно. Сурдин описал, как метеорит при падении вызывает тепловой взрыв, когда давление воздуха разбивает его на части, что видно на записях полета.

«Когда вы видите что-то у горизонта, это просто эффект проекции. А распался этот метеорит где-то на высоте 80–90 километров», — заключил эксперт.