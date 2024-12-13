Астроном посоветовала для наблюдения за Геминидами выбраться на верхние этажи

Для наблюдения за метеорным потоком Геминиды важен открытый горизонт. Это могут быть верхние этажи дома. Об этом РИАМО рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Мощный звездопад Геминиды можно будет увидеть в ночь с 13 на 14 декабря. При ясной погоде метеорный поток можно будет наблюдать над всей территорией России. Звездопад будет виден над южным горизонтом.

«Важен открытый горизонт. Это могут быть верхние этажи дома. Важна ясная безоблачная погода, а также фаза Луны. Чем ближе к новолунию, тем более слабые метеоры доступны для наблюдения», — сказала Кошман.

Она добавила, что среди особенностей метеорного потока, делающих его интересным для наблюдателей, — это длинные ночи, близкие к зимнему солнцестоянию: рано темнеет и поздно светает.

«Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству „падающих звезд“ все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Геминиды действуют ежегодно с конца ноября до 20-х чисел декабря. Пик активности ожидается в ночь с 13 декабря на 14 декабря 2024 года (04:00 мск)», — рассказала астроном.

Кошман уточнила, что в пике активности можно наблюдать до сотни вспыхивающих метеоров в час. Геминиды хорошо видны на всей территории России.