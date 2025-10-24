Астрофизик допустил инопланетное происхождение гигантской кометы

сегодня в 23:41

Гарвардский астрофизик Ави Леб высказал предположение, что межзвездный объект 3I/ATLAS, проходящий через Солнечную систему, может иметь искусственное происхождение и представлять потенциальную угрозу для человечества, сообщает The New York Post .

Ученый отмечает, что объект размером с Манхэттен и массой 33 миллиарда тонн демонстрирует аномальные характеристики: антихвост, направленный к Солнцу, выбросы чистого никеля без примесей железа и негравитационное ускорение.

Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) начала специальную кампанию по мониторингу объекта с ноября 2025 года. Леб сравнил ситуацию со «свиданием вслепую», призвав разработать план защиты на случай, если объект окажется «троянским конем» внеземного происхождения.

Ранее российский ученый заявил, что комета не является искусственным объектом и не представляет никакой угрозы для Земли.