Астраханцы сплели маскировочные сети для бойцов СВО

сегодня в 17:44

В Астраханской области волонтеры и сотрудники центра социальной поддержки передали маскировочные сети для нужд спецоперации на Украине. Местные жители плетут масксети в рамках акции «Своих не бросаем», сообщает «Бриф24» .

Участие в создании элемента маскировки, активно использующегося российскими войсками, принимают волонтеры из разных объединений, учащиеся допобразования и представители центра соцподдеркжи.

В пресс-службе губернатора Астраханской области также подчеркнули, что потребность ВС РФ в маскировочных сетях остается высокой.

«Участники акции уверены: сети помогут солдатам. Ведь они вкладывают в их изготовление любовь и теплоту», — отметили в пресс-службе главы региона.

Ранее Новгородская область отправила на СВО более тонны гуманитарной помощи, а также кроссовер Renault.