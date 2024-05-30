Новгородцы помогли бойцам СВО кроссовером, детекторами дронов и тонной «гуманитарки»

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Жители Великого Новгорода отправили более тонны гумпомощи на СВО

Жители Великого Новгорода отправили российским войскам на СВО более тонны гуманитарной помощи. Также горожане передали в зону боевых действий иностранный кроссовер Renault Duster, сообщает «Бриф24» со ссылкой на местное отделения «Народного фронта».

Новгородский Росреестр передал иномарку Renault для российксих военных еще в начале мая. Перед отправкой машину отремонтировали и привели в порядок.

Среди «гуманитарки», которую новгородцы отправили бойцам ВС России на спецоперацию, — стиральная машинка, холодильник, лекарства, бензопилы, газовые баллоны, генераторы, продукты питания. Также школьники из Великого Новгорода передали российским военным открытки, сделанные своими руками.

Новгородский изобретатель Александр Куликов отправил фронтовикам улучшенные детекторы дронов, добавляет издание.