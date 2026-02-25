Ассоциацию «За свободную Россию» внесли в реестр террористов и экстремистов
Ассоциация «За свободную Россию» включена в список террористических и экстремистских организаций. Такое решение принял Росфинмониторинг, сообщает ТАСС.
Соответствующая информация появилась на сайте ведомства 25 февраля.
В 2023 году Генпрокуратура РФ признала эту организацию нежелательной.
Ранее в список террористов и экстремистов внесли объединение, владевшее долей «Рижского хлеба». Его участниками значатся гражданин Латвии и гражданка Украины.
