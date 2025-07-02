Ассоциация ветеранов СВО Реутова продолжает принимать бойцов в свои ряды

В День ветеранов боевых действий в городском округе Реутов благодарственные письма от администрации муниципалитета в рамках проекта «Успех в единстве поколений» получили реутовчане, которые внесли свой вклад в развитие организаций, оказывающих поддержку ветеранам боевых действий и других патриотических проектов округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особую значимость мероприятию придало вручение официального удостоверения Ассоциации ветеранов СВО жителю Реутова — Шевкету, участнику боевых действий, недавно вернувшемуся домой.

Также, одним знаковых моментов стала церемония посвящения школьников в кадеты. Трое учащихся образовательных учреждений Реутова торжественно приняли присягу, вступая в ряды юных патриотов. Таким образом, преемственность поколений, уважение к подвигам и готовность служить Родине получили символическое и практическое воплощение.

«В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, объявленный Президентом России, наша страна вновь опирается на сплочённость народа, силу армии и правду истории. Мы гордимся героями прошлого и настоящего и убеждены: так же, как и 80 лет назад, мы отстоим свободу России и приведём её к Победе», — отметил глава городского округа Филипп Науменко.

Власти Реутова продолжают работу по поддержке ветеранов: обеспечиваются социальные гарантии, реабилитация, трудоустройство и обучение.

Город гордится своими героями — защитниками Отечества, которые обеспечивают мир и безопасность будущих поколений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.