Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья запустила патриотическую эстафету

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ассоциация ветеранов специальной военной операции Московской области инициировала масштабную патриотическую эстафету «Герои Отечества — связь поколений». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Цель эстафеты — сохранить историческую память о героическом подвиге народа, укрепить связь поколений и передать молодежи важнейшие ценности патриотизма, мужества и верности Отечеству.

Эстафету открыли города Московской области, тесно связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Дмитров, Зарайск, Наро-Фоминск, Талдом и Реутов стали первыми участниками акции:

Дмитров — город воинской славы, где осенью 1941 года шли ожесточенные бои за оборону Москвы;

Подольск — город-крепость на южных подступах к столице, где в кратчайшие сроки были созданы мощные оборонительные рубежи, которому присвоены почетные звания «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести»;

Зарайск — место, где в декабре 1941 года была остановлена 2-я танковая армия противника, сорван план окружения столицы;

Наро-Фоминск — город, ставший рубежом на пути фашистов к Москве и удостоенный ордена Отечественной войны I степени за мужество жителей;

Талдом — прифронтовой город, который в условиях войны мобилизовал все свои ресурсы для помощи фронту;

Реутов — известный как «город-госпиталь», принявший тысячи раненых бойцов за годы войны.

Сегодня патриотическая эстафета вышла за пределы Подмосковья и приобрела федеральное значение. К инициативе уже присоединились другие регионы России, подтверждая единство страны в стремлении сохранить память о подвиге нашего народа.

Эстафета символизирует благодарность героям Великой Отечественной войны и других военных конфликтов, а также поддержку тех, кто сегодня продолжает защищать Отечество. В наши дни внуки и правнуки победителей достойно несут славное знамя своих предков, защищая интересы страны. Ассоциация ветеранов СВО передает эстафету другим городам Подмосковья, объединяя усилия в сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма в новом поколении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.