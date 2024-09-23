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Артиллеристы российской группировки «Запад» при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим Вооруженных сил Украины на купянском участке, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ гаубичного дивизиона группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение живой силе ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее подразделения группировки войск «Север» за сутки лишили киевский режим более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники в Курской области.