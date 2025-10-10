«Арсенал смежных составов широк»: как наказать сталкера по закону

Даже без отдельной статьи о сталкинге преследователя можно привлечь к ответственности. Работают статьи УК о вымогательстве, угрозах и нарушении частной жизни, а также нормы КоАП о хулиганстве. Об этом сообщил РИАМО адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян.

«Прямой сталкинг в УК РФ пока не криминализирован, но арсенал смежных составов широк. Мы работаем с целым комплексом норм. Например, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) — если такие угрозы были высказаны и у вас есть доказательства», — рассказал Халеян.

Он добавил, что применимо нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) при систематическом сборе и распространении информации о вашей личной жизни без согласия.

«Есть и другие пункты, например, нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ) — при попытках проникнуть в квартиру, оставить записки на двери и т. д. Вымогательство (ст. 163 УК РФ) — если под угрозой распространения компрометирующих данных у вас требуют что-либо совершить», — пояснил эксперт.

Халеян отметил, что есть и административные правонарушения: оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), если преследование проявляется в виде назойливых звонков, сообщений в ночное время.

«На практике эффективнее всего работает комплексный подход, заявление в полицию пишется не по одной статье, а с перечислением всей совокупности противоправных действий, подпадающих под разные нормы закона. Это повышает шансы на возбуждение дела. Главное, что я хочу донести до людей, оказавшихся в такой ситуации, вы не виноваты. Ваша безопасность — не предмет для торга», — подчеркнул адвокат.

Он предупредил, что молчание и надежда, что он или она остынет — опасная стратегия.

«Действуйте решительно, фиксируйте все и обращайтесь за помощью к адвокатам и правоохранителям. Закон на вашей стороне, но его защиту нужно активировать своими правильными и своевременными действиями», — заключил специалист.

Ранее 25-летний парень в Москве на протяжении года преследовал бывшую возлюбленную. Ему удалось даже проникнуть на территорию учебного заведения в Госпитальном переулке, но там сталкера ждала встреча с правоохранителями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.