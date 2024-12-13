Армия США получила рюкзаки TLS BCT для просмотра «радиоэлектронного следа»

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Некоторым бригадам армии США вручили носимые комплексы Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team Manpack (TLS BCT). С помощью этих рюкзаков военные могут видеть «радиоэлектронный след», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Defense News.

Всего TLS BCT получили 3 бригады. Они были выбраны для подготовки специалистов в рамках проведения серии экспериментов.

В дальнейшем планируется оснастить такими рюкзаками каждое боевое подразделение армейских бригад США. Так, в течение трех лет будут поставлять оборудование для двух боевых групп каждый месяц.

Комплекс TLS BCT может анализировать радиочастоты, обнаруживая источник. Также с его помощью фиксируются радиоэлектронные атаки.

Ранее США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Испытания прошли в штате Калифорния.