США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Политика

Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает ТАСС.

Испытания прошли на базе Ванденберг американских космических сил в штате Калифорния.

«Совместная группа летчиков ВВС и ВМС запустила неснаряженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III», — говорится в заявлении на сайте базы.

По словам американских военных, основными целями испытаний стали демонстрация готовности ядерных сил страны, а также уверенность в летальности и эффективности средств ядерного сдерживания США.

Minuteman III является межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования. Ее дальность действия составляет 12 тыс. км, а вес — 36 тонн. Соединенные Штаты располагают 400 ракетами Minuteman III, способными нести ядерное оружие.