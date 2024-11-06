США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

сегодня в 16:26

Испытания прошли на базе Ванденберг американских космических сил в штате Калифорния.

«Совместная группа летчиков ВВС и ВМС запустила неснаряженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III», — говорится в заявлении на сайте базы.

По словам американских военных, основными целями испытаний стали демонстрация готовности ядерных сил страны, а также уверенность в летальности и эффективности средств ядерного сдерживания США.

Minuteman III является межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования. Ее дальность действия составляет 12 тыс. км, а вес — 36 тонн. Соединенные Штаты располагают 400 ракетами Minuteman III, способными нести ядерное оружие.