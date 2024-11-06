США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает ТАСС.
Испытания прошли на базе Ванденберг американских космических сил в штате Калифорния.
«Совместная группа летчиков ВВС и ВМС запустила неснаряженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III», — говорится в заявлении на сайте базы.
По словам американских военных, основными целями испытаний стали демонстрация готовности ядерных сил страны, а также уверенность в летальности и эффективности средств ядерного сдерживания США.
Minuteman III является межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования. Ее дальность действия составляет 12 тыс. км, а вес — 36 тонн. Соединенные Штаты располагают 400 ракетами Minuteman III, способными нести ядерное оружие.