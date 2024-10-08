Армия Израиля зафиксировала пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки зафиксировала пуски около 190 снарядов со стороны ливанского движения «Хезболлах», сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Приблизительно 190 снарядов было выпущено террористической организацией „Хезболлах“ из Ливана на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее израильские истребители в течение часа атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане, в общей сложности у военных было более 120 целей, в числе которых ракетная база и разведывательный штаб группировки.

В ЦАХАЛ заявляли, что «Хезболла» разместила свою инфраструктуру в жилых районах Ливана.