Армия Израиля зафиксировала пуски около 190 снарядов из Ливана за сутки

Общество

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки зафиксировала пуски около 190 снарядов со стороны ливанского движения «Хезболлах», сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Приблизительно 190 снарядов было выпущено террористической организацией „Хезболлах“ из Ливана на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее израильские истребители в течение часа атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане, в общей сложности у военных было более 120 целей, в числе которых ракетная база и разведывательный штаб группировки.

В ЦАХАЛ заявляли, что «Хезболла» разместила свою инфраструктуру в жилых районах Ливана.