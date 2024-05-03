Архитекторов Подмосковья приглашают на фестиваль «Зодчество» в Москве

ХХХII архитектурный фестиваль «Зодчество 2024» пройдет с 13 по 15 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Тема фестиваля этого года — «Прорыв!».

Организатором выступит Союз архитекторов России при поддержке рпавительства города Москвы, Минстроя РФ и комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» — событие национального масштаба, крупнейший смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. Среди важнейших задач фестиваля — создание единого коммуникационного пространства для общения и обмена опытом специалистов различных областей, обсуждения актуальных проблем в сфере архитектуры и градостроительства, а также выстраивания диалога между представителями власти и участниками профессионального сообщества.

К участию в конкурсной программе фестиваля приглашаются отечественные и зарубежные специалисты, организации и студенты в области архитектуры. Для участников предусматривается проведение 9 тематических конкурсов, выставок зарубежной архитектуры и современных строительных материалов и технологий.

В основе конкурсной программы фестиваля этого года: смотр-конкурс «Регионы России»; смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2022-2024»; смотр-конкурс «Творческие архитектурные мастерские и коллективы»; смотр-конкурс «Творчество молодых архитекторов»; смотр-конкурс «Творчество студентов архитектурных ВУЗов и колледжей»; смотр-конкурс «Храмовая архитектура»; смотр-конкурс «Детское архитектурно-художественное творчество»; смотр-конкурс «Экоустойчивая архитектура»; конкурс «Лучшее печатное издание об архитектуре и архитекторах»; конкурс «Лучший фильм об архитектуре и архитекторах».

В выставочную программу включены: экспозиция конкурсной программы; экспозиция кураторской программы; выставка «Материалы и технологии».

В рамках деловой программы пройдут: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, лекции и презентации.

Подробнее о фестивале и деловой программе можно узнать на официальном сайте мероприятия.

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