Архиепископ Аксий провел литургию в Подольске 3 мая

В четвертое воскресенье по Пасхе, именуемое Неделей о расслабленном, в Воскресенском храме Подольска состоялась праздничная служба. Литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Разделить пасхальную радость с духовенством и прихожанами приехал заместитель главы городского округа Игорь Семенов.

По традиции в богослужении участвовали воспитанники воскресной школы. Для них подготовка к таким событиям является частью духовного просвещения и знакомства с православными праздниками.

«Мы с радостью ждали Владыку. Дети нашей воскресной школы подготовили праздничный концерт, который посетит наш Архиерей», — рассказала директор воскресной школы Воскресенского храма Наталья Скрипко.

В проповеди архиепископ уделил внимание понятию духовного расслабления. Он отметил, что это не состояние покоя, а опасная попытка уйти от решения жизненных проблем.

«Святые отцы часто сравнивают христианина с воином или атлетом. Спортсмен, желающий победить в Олимпиаде, не смотрит на тех, кто бежит сзади. Он ориентируется на тех, кто впереди. В духовной жизни мы не должны успокаивать себя тем, что мы лучше соседа. Наш ориентир — Христос и святые, победившие грех. Только смотря на них, можно преодолеть собственную косность и нежелание меняться», — подчеркнул архиепископ.

После службы состоялся концерт с творческими, танцевальными и вокальными номерами в исполнении детских коллективов. Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют духовному воспитанию молодежи и укреплению церковной общины.

