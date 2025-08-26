Археологи нашли уникальное сооружение возрастом около 1700 лет в Турции

Археологи обнаружили в турецкой провинции Элязыг древнеримскую баню с системой подогрева пола, возраст которой составляет примерно 1700 лет, сообщает «Царьград» .

В деревне Салкая в турецкой провинции Элязыг археологи нашли хорошо сохранившуюся римскую баню площадью около 75 квадратных метров. Открытие стало возможным после того, как местный житель случайно обнаружил часть мозаики во время посадки деревьев. После этого министерство культуры и туризма Турции инициировало масштабные археологические исследования.

С помощью георадара ученые определили точное расположение и размеры сооружения. Баня включает зоны с разной температурой, бассейны, парные и специальные водопроводные каналы. Главной особенностью постройки стала система гипокауста — сеть каналов и колонн под полом и в стенах, по которым циркулировал горячий воздух, обеспечивая отопление и влажность. Этот принцип считается предшественником современных систем «теплый пол».

Провинциальный директор Ахмет Демиргад подчеркнул, что находка может быть частью крупного городского поселения. Археолог Эмре Чайыр отметил уникальность инженерных решений: система подогрева пола и стен сохранилась практически в первозданном виде.

Раскопки продолжаются, и в будущем баню планируют открыть для туристов. Открытие подчеркивает высокий уровень развития римской инженерии и ее влияние на современные технологии.