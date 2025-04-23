«Аргументы и факты» запустили ряд мероприятий к 80-летию Победы

К 80-летию Победы «Аргументы и факты» подготовили тематическую газету с эксклюзивными репортажами, интервью, историческими очерками, хроникой и уникальными материалами о том, как российский народ шел к Великой Победе. 23 апреля по всей России номер распространили увеличенным тиражом, сообщает aif.ru .

Издание подготовило множество масштабных проектов к юбилею Победы. Главный редактор издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Чкаников отметил, что уже была выпущена серия репортажей Георгия Зотова, которые разоблачают попытки Европы переписать историю освобождения концлагерей. Другой проект «Мы победили!» содержит в себе исторические эссе Константина Кудряшова и видеоинтервью с ветеранами войны. Подготовлены и цифровые материалы, где подведены итоги поэтического конкурса.

«Читатели поддерживают нас, и материалы, посвященные Победе, вызывают колоссальный интерес и живейший отклик. И читатели, и сотрудники „АиФ“ понимают: мы все — дети и внуки Победы. Если бы не она, нас просто не было бы», — добавил редактор.

Апрель для издания также насыщен событиями. В городах-героях и городах воинской славы была запущена рекламная кампания со слоганом «У России два союзника: Аргументы и Факты!». Проект «Мы победили!» продолжает продвигаться через радио и будет дополняться новыми материалами.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.