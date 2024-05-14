Аргентинцу дали 3,5 года тюрьмы за бросок бутылки в президента на инаугурации

В Аргентине на 3,5 года осудили мужчину, бросившего бутылку в президента Милея

Гражданин Аргентины приговорен судом к 3,5 годам лишения свободы за бросок стеклянной бутылки в президента Хавьера Милея в день его инаугурации. Тогда «снаряд» угодил в шею полицейскому и ранил его, сообщает «МИР 24» со ссылкой на газету Clarin.

Ситуация произошла в конце 2023 года. На улицах Буэнос-Айреса проходил парад по случаю официального вступления в президентскую должность Хавьера Милея.

В этот момент 51-летний мужчина швырнул бутылку в сторону главы государства, однако «снаряд» не достиг цели и ранил стража порядка. Правоохранителю оказали медпомощь.

Немногим позже силовики вычислили метателя, однако в тот момент его арестовывать не стали.

«Не было выдвинуто обвинений, не было найдено убедительных доказательств, только подозрение», — сказала глава полиции Буэнос-Айреса Вальдо Вофф.

Руководитель городской полиции также заявила, что опрошенные свидетели случившегося говорили, что ничего не видели. Несмотря на это, мужчину все же осудили на 3,5 года тюрьмы.

В период президентской гонки СМИ называли Хавьера Милея «кандидатом с бензопилой». В предвыборной кампании будущий глава Аргентины заявлял о себе как о противнике БРИКС и политике, при котором страна откажется от песо и перейдет на доллар.