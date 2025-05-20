Арестованный коуч Байгужин продолжает учить россиянок «качать» деньги из мужчин

Пикап-тренер Денис Байгужин, которого в России заочно арестовали, и дальше зарабатывает миллионы рублей на жительницах РФ. Находясь в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах, коуч проводит курсы за 300 тыс. рублей и учит на них «выкачивать» деньги из мужчин, сообщает SHOT .

В 2024 году Байгужина обвинили в мошенничестве в крупном размере в России. Однако мужчине удалось покинуть страну.

На курсах Байгужин рассказывает ученицам, как обманывать мужчин и «выкачивать» из них средства, жить за их счет. Например, обещает рассказать, как ходить на свидания, выпрашивать деньги на любые хотелки, заставить оплачивать квартиру.

Для богатых женщин Байгужин проводит выездные тренинги за полмиллиона рублей, в том числе в Дубай, где живет мужчина. Для менее обеспеченных клиенток предлагается доступ в закрытый чат за 2 тыс. рублей в месяц. В нем якобы расскажут, как распознать «бедняка по лицу», а также заставить богача влюбиться в себя по переписке.