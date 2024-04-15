Арестованный блогер Портнягин рассказал, зачем на самом деле поехал на СВО

Помещенный под домашний арест блогер Дмитрий Портнягин назвал точную причину, зачем поехал в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Telegram-канал SHOT .

После заседания в Тверском суде Москвы арестованный блогер Дмитрий Портнягин рассказал журналистам, что не пытался «отмыть репутацию» благодаря поездке на СВО. По его словам, на момент, когда он начал заниматься волонтерской деятельностью, не было никакой необходимости обелить свое имя, ведь уголовного дела за уклонения от налогов еще не было, а на «голой вечеринке» он не появлялся.

Портнягин подчеркнул, что поехал в зону проведения специальной военной операции на Украине потому, что считал это необходимым. Никакой другой причины для этого не было.

Домашний арест Портнягин будет проводить на даче под Наро-Фоминском. Ближайшие два дня инфобизнесмен намерен отсыпаться.

Ранее сообщалось, что суд поместил Портнягина под домашний арест до 10 июня. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконном заработке средств.