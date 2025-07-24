Арестованные часы Harry Winston, Hublot и меха продадут в Подмосковье

В Подмосковье выставили на торги наручные часы Harry Winston и Hublot, а также почти 45 тысяч меховых и текстильных изделий. Все это арестованное имущество, обращенное в доход государства, сообщает пресс-служба ООО «РТС-тендер».

На торгах продаются наручные часы премиальных брендов: Harry Winston с оригинальным футляром, а также две модели Hublot на каучуковых ремешках. У всех экземпляром фирменная маркировка и защитная плена. Также в лот включены 30 настенных часов в индивидуальной упаковке.

Начальная цена — 1,3 млн рублей. Торги состоятся 21 августа. Подать заявку можно до 15 августа.

Также на торги выставлены более 44 тысяч меховых и текстильных изделий. В составе лота шубы, куртки, жилеты и т. д. Они распределены по партиям от нескольких десятков до десятков тысяч единиц.

Цена на лот начинается от 78,6 млн рублей. Торги состоятся 21 августа, а заявки принимаются до 15 августа.

Информация обо всех лотах размещена на электронной площадке РТС‑тендер, входящей в ИТ‑платформу В2В‑РТС. Торги были объявлены территориальным управлением Росимущества в Московской области.

Ранее стало известно, что более 120 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю. Среди них 73 земельных участка в аренду, 42 земельных участка на продажу и т. д.