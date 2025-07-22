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Более 120 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 14 по 18 июля в Московской области на торги выставлен 121 объект, из которых 73 земельных участка в аренду, 42 земельных участка на продажу, 1 нежилое помещение в аренду, 3 нежилых помещения на продажу и 2 лота на продажу земельного участка со зданием. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Рузском муниципальном округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 16 соток, расположенный в деревне Ракитино. Начальная цена — 1 514 051,12 руб.

В муниципальном округе Шаховская можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 13,4 соток, расположенный в деревне Елизаветино. Начальная цена — 391 146 руб.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в Рузском округе выставлен на торги земельный участок в аренду под склад, в городе Дмитров можно арендовать земельный участок 15 соток под бытовое обслуживание, в муниципальном округе Шаховская на торгах земельный участок 60 соток в аренду под объекты дорожного сервиса, а в центре города Воскресенск сдается в аренду помещение площадью 52,2 кв. м.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.

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