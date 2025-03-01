Арестованного генерала Ивана Попова уволили из армии России

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве, уволили из ВС РФ. Также офицера исключили из списка воинской части, в которой он служил, сообщает ТАСС .

Попов случайно выяснил, что его уволили из ВС РФ. Из списка части имя мужчины убрали 26 декабря 2024 года.

Бывший командующий 58-й армией в разговоре с корреспондентом добавил, что с 1 июня 2024 года Минобороны РФ отправило его в отпуск. Однако «отдых» экс-военный фактически провел в СИЗО.

Попов добавил, что его об увольнении никто не уведомлял. Также он потребовал объяснить обстоятельства его освобождения от работы.

В 2023 году случилось крупное хищение металлопроката объемом около 1,7 тыс. тонн. Следователи выяснили, что к этому причастна, предположительно, организованная группа, в которую входят генерал Попов, генерал-лейтенант Олег Цоков и предприниматель Сергей Моисеев.

Ранее сообщалось, что в ходе закрытого заседания Тамбовского гарнизонного военного суда была заменена мера пресечения для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. На суде мужчину заключили под стражу на два месяца, после чего отправили в СИЗО-1 Тамбовской области.