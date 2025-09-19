Арбитражные управляющие украли имущество МО в Московском регионе на 1,2 млрд руб

Дело расследовали в отношении арбитражных управляющих «Главного управления обустройства войск» Алексея Асташкина и Максима Соловьева, экс-работников управления проблемных активов АО «ГУОВ» Светланы Буниной и Николая Грачева, гендиректора ООО «Московская торговая компания» Алексея Тингаева, ИП Сергея Овчинникова и Евгения Потапова.

Все они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и отмывании имущества, приобретенного преступным путем (часть 4 статьи 159, пункты «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

Следователи выяснили, что в 2016–2020 годах Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев и Тингаев при банкротстве ОАО «Возрождение» похитили имущественные комплексы в Подмосковье, у которых общая стоимость была свыше 130 млн рублей. Также в 2019–2021 годах Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев и Тингаев, Грачева и Потапова при банкротстве ОАО «Строительное управление Московского региона» похитили имущественные комплексы в столице и Балашихе, общей стоимостью более 1,2 млрд рублей.

Также они провели фиктивные сделки о покупке объектов недвижимости, тем самым легализовали украденное. В результате данного преступления министерству был причинен ущерб в особо крупном размере. По этому уголовному делу арестовано имущество на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

По ходатайству следствия суд арестовал Асташкина, Грачева, Потапова, Бунину и Соловьева. А еще двоих — Тингаева и Овчинникова — объявили в международный розыск, также суд заочно арестовал мужчин.

По расследованному уголовному делу следователи допросили свидетелей, провели очные ставки, судебные экспертизы, изъяли и осмотрели предметы и документы, собрали все необходимые доказательства.

