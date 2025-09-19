Арам Габрелянов купил 100% доли Telegram-канала Baza

«Я купил на себя 100% долю», — отметил Габрелянов.

Но он не сказал, сколько отдал на этот Telegram-канал. Сделка состоялась на фоне возбужденного на главного редактора Baza Глеба Трифонова уголовного дела, ранее суд отправил его под домашний арест. Процесс оформления всех необходимых документов находится на финальной стадии.

Как считают два источника, это издание может войти в состав холдинга New Media Holding. В него уже входят Life, Mash и SHOT.

По информации из ЕГРЮЛ, в ФНС подали заявление об изменениях в учредительные документы ООО «4 Кота». Его соучредителями с равными долями выступают выходцы из Mash и Life — Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов.

Baza работает с февраля 2019 года. Telegram-канал основан на краудсорсинге: пользователи могли присылать фотографии, видео и материалы за денежное вознаграждение. Издание публиковали новости в Telegram и YouTube.

