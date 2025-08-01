Аптеки «Столички» восстановили сервисы бронирования на сайте и в приложении

Крупная сеть аптек «Столички» восстановила работу сервисов бронирования на сайте и в мобильном приложении после хакерского взлома, сообщает пресс-служба сети.

«Аптеки „Столички“ восстанавливаются после хакерской атаки», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа для посетителей доступна 1 тыс. аптек «Столички». Также покупатели могут забронировать товары на сайте и в мобильном приложении.

В пресс-службе отметили, что утечки персональных данных клиентов не зафиксировано. Работы по полному восстановлению будут завершены в ближайшее время.

29 июля крупная российская сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Магазины были закрыты по всей Москве, а сотрудникам дали отгулы. Всего у «Столички» есть более 1000 аптек в 80 городах Центрального федерального округа (ЦФО) и Северо-Западного ФО.