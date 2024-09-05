«Аптекарский огород» МГУ частично закроют с 9 по 13 сентября

Оранжерейный комплекс в «Аптекарском огороде» МГУ не будет работать с 9 по 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ботанического сада.

Оранжерейный комплекс будут обрабатывать от насекомых и других вредителей. При этом гости все равно смогут прийти в ботанический сад — зона под открытым небом продолжит работать.

Также в «Аптекарском огороде» МГУ 14 сентября начнет работать выставка огромных кабачков, тыкв, других овощей, фруктов. На территории будут фотозоны.

Ранее на ВДНХ и в Ботаническом саду ограничили движение на самокатах. Ездить там нельзя с 07:00 до 22:00.