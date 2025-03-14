Apple планирует внедрить в беспроводные AirPods функцию синхронного перевода

Компания Apple намеревается добавить в беспроводные наушники AirPods возможность синхронного перевода с одного языка на другой в процессе беседы, сообщает Сноб со ссылкой на Bloomberg.

Принцип действия этой технологии будет заключаться в следующем: если, например, человек, говорящий на английском, услышит французскую речь, его iPhone осуществит перевод на английский язык и передаст его в наушники AirPods пользователя. В свою очередь, ответ англоязычного собеседника будет переведен на французский и воспроизведен через iPhone.

Количество поддерживаемых языков пока не раскрывается.

Данная функция будет интегрирована в iOS 19, предстоящее обновление операционной системы Apple для мобильных устройств. Предполагается, что пользователи смогут воспользоваться ей ближе к концу 2025 года.