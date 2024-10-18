Аппетитный рекорд: в Северной Осетии приготовили 200 кг национальной сырной каши

Шеф-повар Литвиненко: всем посыл от меня — хранить свои семейные рецепты

Для его приготовления использовались свежий сыр, пшеничная мука, а также такие ингредиенты, как масло, сметана и яйца. Процесс варки организовали шеф-повара ресторанов Владикавказа вместе со студентами местных вузов. Несмотря на дождливую и прохладную погоду, сотни горожан пришли наблюдать за установкой рекорда. Всех присутствующих угостили горячим национальным блюдом.

Шеф-повар ресторана Марина Козонова отметила, что после состоявшейся акции многие смогут оценить этот продукт и его значимость. Она уверена, что сырную кашу будут готовить больше людей, популяризируя это блюдо.

Установление рекорда прошло в рамках первого Форума креативных индустрий на Северном Кавказе. Мероприятие собрало бизнесменов, шеф-поваров, модельеров и программистов. Его целью стало привлечение внимания к национальной культуре, включая кино, музыку и кухню.

«Наши предки, неважно, где они жили, ничего не делали просто так. Вот поэтому, если поесть, значит, вкусно, сытно, один раз, потому что надо работать. Вот поэтому всем посыл от меня — хранить свои семейные рецепты», — подчеркнула вице-президент Всероссийской ассоциации шеф-поваров Юлия Литвиненко.