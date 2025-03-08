AP: в США впервые за 15 лет расстреляли приговоренного к казни

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Приговоренный к смерти американский заключенный Брэд Сигмон выбрал расстрел вместо электрического стула или смертельной инъекции, сообщает ТАСС .

67-летний Брэд Сигмон в 2021 году бейсбольной битой до смерти забил родителей своей бывшей девушки и пытался вывезти ее.

Сигмон мог выбрать между расстрелом, электрическим стулом или смертельной инъекцией, но предпочел пулю, сказано в публикации.

Приговор был приведен в исполение в американском штате Южная Каролина.

Это первый расстрел в США за последние 15 лет и третий с 1967 года, говорится в материале.

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