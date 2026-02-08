сегодня в 05:37

AP: в Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками

В американском штате Калифорния четыре человека погибли после того, как употребили в пищу смертельно ядовитые грибы — бледные поганки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«Четыре человека скончались, и еще трем потребовалась трансплантация печени после того, как они съели… бледные поганки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бледные поганки широко распространились в Калифорнии на фоне дождливой и теплой погоды, при этом их очень легко перепутать со съедобными грибами.

Департамент здравоохранения Калифорнии призвал жителей штата воздержаться от сбора любого рода грибов в этом году.

Ранее под Серпуховом в Приокско-Террасном заповеднике экологи обнаружили уникальный гриб — Булгарию пачкающую, внешне напоминающий небольшие черные блюда или кусочки угля.

