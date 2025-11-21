«Угольные блюдца»: в Подмосковье обнаружили редкий токсичный гриб

Под Серпуховом в Приокско-Террасном заповеднике экологи обнаружили уникальный гриб — Булгарию пачкающую, внешне напоминающий небольшие черные блюда или кусочки угля, сообщает «Царьград» .

«На поваленной березе показались маленькие черные блюдца плодовых тел Булгарии пачкающей (Bulgaria inquinans). Когда споры рассеиваются, они окрашивают все вокруг в черный цвет, за это булгарию и назвали пачкающей. Любителям экзотики сразу скажем — гриб считается несъедобным», — рассказала ведущий специалист по экологическому просвещению Ольга Калинина.

Этот вид несъедобен, но привлекает внимание благодаря своему необычному виду, расти он предпочитает на гниющих валежниках лиственных растений, например, дубов.

Булгария пачкающая классифицируется как вид, находящийся в уязвимом положении (VU). Важно отметить, что некоторые исследования подчеркивают ее возможную ядовитость: этот гриб содержит фотосенсибилизирующие яды, способные вызывать кожные поражения и дерматиты при воздействии солнечных лучей после попадания в организм.

