Антонова вручила сертификаты на школьные товары детям, чьи отцы погибли на СВО

Депутат Мособлдумы фракции «Единой России» Лидия Антонова вручила сертификаты на приобретение школьных товаров в магазине «Детский мир» детям из городского округа Люберцы, чьи отцы погибли на СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вручение состоялось в местном отделении «Единой России» при участии муниципального куратора проекта «Крепкая семья», начальник окружного управления соцразвития Виктории Балаховской.

«Сертификаты — небольшой вклад в поддержку женщин, чьи мужья ценой собственной жизни защищали жителей ДНР и ЛНР, приграничные территории нашей страны и всех нас. Самого главного не вернуть, но помочь в такое непростое время необходимо. Искренне выражаю слова благодарности родным и близким героев, отдавших свои жизни в ходе выполнения боевых задач спецоперации, низкий им поклон», — сказала Антонова.

Она отметила, что организаторами данной акции выступили региональное отделение «Единой России», министерство социального развития Московской области и Фонд «Защитники Отечества».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.