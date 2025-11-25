Антивирус и внимательность: как защититься от киберслежки через ноутбук

Эксперт Курочкин: заметить слежку через камеру ноутбука не так просто

Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что выявить, следят ли за вами через камеру на ноутбуке, не очень просто, но возможно, сообщает RT.

«Если вы установили какое-то там ПО стороннее, то, соответственно, оно может у вас запросить доступ к камерам. Сейчас в любом случае все ПО должны получить разрешение пользоваться камерами», — сказал эксперт.

По его словам, особенную опасность представляют программы, отслеживающие ввод данных, в первую очередь, через клавиатуру. Необходимое средство защиты — это антивирусное обеспечение: оно должно знать все опасные программы и сайты.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что в Windows 10 и 11 обнаружить слежку можно, проверив активные процессы с использованием камеры. Для этого следует проделать следующий путь: Параметры Windows — Конфиденциальность и защита — Камера. В разделе «Доступ приложений к камере» можно будет увидеть список имеющих такой доступ программ.

