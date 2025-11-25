Антивирус и внимательность: как защититься от киберслежки через ноутбук
Фото - © Медиасток.рф
Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что выявить, следят ли за вами через камеру на ноутбуке, не очень просто, но возможно, сообщает RT.
«Если вы установили какое-то там ПО стороннее, то, соответственно, оно может у вас запросить доступ к камерам. Сейчас в любом случае все ПО должны получить разрешение пользоваться камерами», — сказал эксперт.
По его словам, особенную опасность представляют программы, отслеживающие ввод данных, в первую очередь, через клавиатуру. Необходимое средство защиты — это антивирусное обеспечение: оно должно знать все опасные программы и сайты.
Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что в Windows 10 и 11 обнаружить слежку можно, проверив активные процессы с использованием камеры. Для этого следует проделать следующий путь: Параметры Windows — Конфиденциальность и защита — Камера. В разделе «Доступ приложений к камере» можно будет увидеть список имеющих такой доступ программ.
