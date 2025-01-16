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Анонсирован выход консоли Nintendo Switch 2 в 2025 году

Nintendo представила новую портативную игровую консоль под названием Nintendo Switch 2. Она станет доступна для покупки уже в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Официальная презентация устройства запланирована на 2 апреля текущего года. У консоли будет фирменный дизайн, но вместе с тем улучшится ее эргономика. Диагональ экрана станет больше.

Switch 2 будет поддерживать все игры, которые были выпущены для консоли предыдущего поколения.

При этом характеристики устройства пока что не были представлены. Подробности будут раскрыты только 2 апреля.

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