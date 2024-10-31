АНО «Диалог» объявила о создании Международной ассоциации по фактчекингу

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что организация создает Международную ассоциацию по фактчекингу. С ее помощью будут опровергать фейковую информацию, сообщает ТАСС .

«Мы объявляем о создании Международной фактчекинговой организации», — заявил Табак журналистам.

Об этом станет известно широкому обществу во время форума по борьбе с фейками, который состоится 20 ноября в Москве. На мероприятии представят меморандум ассоциации, а также первых партнеров-участников.

По словам гендиректора АНО «Диалог», цель Международной ассоциации фактчекинга — вместе с дружественными странами, разделяющими ценности и взгляды России, опровергать фейковую информацию.

Ранее в АНО «Диалог» сообщили, что подают иск в американский суд на ФБР и правительство США, обвиняя их в распространении фейков. До этого, 4 сентября, США обвинили команду организации во лжи.

АНО «Диалог» — главный в РФ оператор по противодействию фейкам. У организации есть собственная экспертиза по вопросам фактчекинга, также она никогда не принимала участие в распространении недостоверных сведений.