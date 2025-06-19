Анна Пересильд снялась для новой коллекции Гоши Рубчинского
16-летняя актриса Анна Пересильд снова снялась для новой коллекции бренда Гоши Рубчинского, сообщает PeopleTalk.
Она позировала для коллаборации дизайнера с бельгийским брендом Bikkembergs. Они решили объединиться для возрождения линии культовых футбольных кроссовок из 2000-х годов.
«Гоша — страстный и дальновидный человек. Он вдохнул новую энергию в культовую футбольную обувь, объединив эстетику субкультуры с нашим богатым спортивным наследием», — подчеркнул креативный директор Bikkembergs Ли Вуд.
Ранее дизайнер занимался съемками для бренда Канье Уэста, когда еще работал с рэпером. В нем также снималась Пересильд. Дизайнер и рэпер даже отдыхали вместе на яхте в Москве.
В феврале этого года Рубчинский объявил о завершении работы с брендом Yeezy американского рэпера. Дизайнер решил развивать собственный проект.