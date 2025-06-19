Анна Пересильд снялась для новой коллекции Гоши Рубчинского

Она позировала для коллаборации дизайнера с бельгийским брендом Bikkembergs. Они решили объединиться для возрождения линии культовых футбольных кроссовок из 2000-х годов.

«Гоша — страстный и дальновидный человек. Он вдохнул новую энергию в культовую футбольную обувь, объединив эстетику субкультуры с нашим богатым спортивным наследием», — подчеркнул креативный директор Bikkembergs Ли Вуд.

Ранее дизайнер занимался съемками для бренда Канье Уэста, когда еще работал с рэпером. В нем также снималась Пересильд. Дизайнер и рэпер даже отдыхали вместе на яхте в Москве.

В феврале этого года Рубчинский объявил о завершении работы с брендом Yeezy американского рэпера. Дизайнер решил развивать собственный проект.