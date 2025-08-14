Андрей Воробьев запустил свой канал в мессенджере MAX

«Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в центре событий Московской области: https://max.ru/vorobiev», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что этот канал будет еще одним удобным способом делиться с жителями важными новостями, рассказывать о проектах, которые реализуются в регионе, планах развития и работе, которая делает Московскую область лучше.

В российском мессенджере также зарегистрировались председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и другие.

Ранее россиянам рассказали о преимуществах нового мессенджера MAX.